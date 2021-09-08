Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Kısa Film Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Emine Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, yarışmaya 214 başvuru yapıldığını belirterek, "Ödül alsın, almasın, böyle önemli bir konu için emek harcayan her gencimiz benim için birincidir. Bizleri bu ilham veren senaryolarla buluşturduğunuz için her birinize çok teşekkür ediyorum. Çevre konularına karşı duyarlılığınız tabiatın umududur" dedi.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEYİ ASLA GÜNDEMİMİZDEN DÜŞÜRMEMELİYİZ'

Dünyanın, herkesin ortak evi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ama gelecek yalnızca sizlerindir. O nedenle geliştireceğiniz her projede sizinle birlikte olduğumu bilmenizi isterim. Geçtiğimiz günlerde yaşanan doğal felaketlerden duyduğum üzüntüyü ifade etmek istiyorum. Yanan her bir ağaç, ıstırap içinde ölen tüm hayvanlar içimizi dağladı. Bugün, hepimizin kalbi bir yas evidir. İçimiz tarifsiz bir kederle dolu. Ancak şimdi, bu felaketin açtığı yaraları sarmak için el ele vermeliyiz. Bir şairimizin dediği gibi; 'umutsuzluk yok, gün gelir gül de açar, bülbül de öter.' Geçen hafta Bozkurt ilçemizi ziyaret ettim. Devletimiz tüm gücüyle bölgeyi ihya etmek için çalışıyor. İnşallah en kısa zamanda hem sel felaketinin izlerini sileceğiz hem ormanlarımızı yeniden yeşerteceğiz. Tabii bu yaşananlarla anlıyoruz ki, iklim değişikliği ile mücadeleyi asla gündemimizden düşürmemeliyiz. İnsanın, doğayla bir ve bütün olduğu gerçeğinin içselleşmesini sağlamalıyız" diye konuştu.

'AFETLER BİRBİRİNE EKLENEN UZUN BİR ZİNCİR HALİNE GELDİ'

Kısa bir süre önce Birleşmiş Milletler'in yeni iklim raporunu yayımladığını anımsatan Emine Erdoğan, "Bu raporun bana göre en önemli mesajı, iklim değişikliğinin tartışmasız olarak insan ürünü olduğunu söylemesidir. Doğa üzerinde oluşturduğumuz bu stresi en hızlı şekilde azaltmamız gerekiyor. Bu sebeple, Sıfır Atık Projesi, dünyanın bugününe olduğu kadar, geleceğine de yapılan büyük bir yatırımdır. Bazen 'İklim Değişikliği', bazen 'İklim Krizi' ifadeleriyle karşımıza çıkan bu küresel sorunu, artık değişiklik kelimesi karşılamıyor. Yaşadığımız başlı başına bir krizdir. Afetler birbirine eklenen uzun bir zincir haline geldi. 7,5 milyarlık dünya nüfusu istisnasız olarak bu krizden etkileniyor. Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, son 20 yılda 7 bin 500 büyük doğal afet gerçekleşti. 1,2 milyon insan hayatını kaybetti. Küresel ekonomiye etkisi neredeyse 3 trilyonu buldu" ifadesini kullandı.

'30 MİLYAR LİRA EKONOMİK KAZANÇ SAĞLANDI'

Erdoğan, 2020 yılının Türkiye'de sıcaklık rekorlarının kırıldığı bir yıl olduğunu belirterek, "Bu sene, Marmara Denizi'miz müsilaja teslim oldu. Tüm bunlar, ülkeler üzerinde ekonomiden ticarete, hayvancılıktan enerji kaynaklarına kadar yıkıcı etkiler yapıyor. Kuraklıkla sınanıyoruz. Gıda ve su kaynaklarımız tehdit altında. Bilim bize açık bir şey söylüyor, bu aşırı hava olaylarının sıklığı giderek artacak. Kışlar daha kısa, yazlar daha uzun ve sıcak geçecek. Maalesef ufukta, yaşamın gittikçe zorlaşacağı bir dünya bizi bekliyor. Takdir edersiniz ki yaşanamaz hale gelen yerlerden göçler başlayacak" dedi.

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'ni 7'den 70'e herkesin seferberlik ruhuyla sahiplenmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yolda hatırı sayılır bir mesafe kat ettik. Hedefimiz 2023'te tüm Türkiye'de sıfır atığı yaygınlaştırmaktır. Bugüne kadar 105 bin kurum binamızda sıfır atık sistemi kuruldu. Sıfır Atık Yönetmeliği ile 2021 sonuna kadar havalimanları, AVM'ler ve zincir marketler gibi insan yoğunluğunun olduğu yerlerin tamamında, sıfır atık sistemleri kurulacak. 81 ilimizin İl Sıfır Atık Yönetim Planları hazırlandı. 58 bin kurum ve kuruluş binasına 'temel seviye sıfır atık belgesi' verildi. Yüzde 13 olan geri kazanım oranımız, yüzde 22'yi geçti. İnşallah 2034 yılında, yüzde 60 seviyesini göreceğiz. 2017'den bugüne 24,2 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı. 3 milyon ton sera gazı salınımı önlendi. Tüm bu çalışmalardan 30 milyar lira ekonomik kazanç sağlandı. Sıfır Atık Mavi ile de 87 bin ton deniz çöpü toplandı."

'DOĞAYLA KAVGAYI SONLANDIRMAMIZ GEREKİYOR'

Sıfır Atık’ın bir yaşam kültürü olduğunu söyleyen Emine Erdoğan, "Mümkün olan en az çöpü üretecek şekilde yaşamlarımızı tanzim etmektir. Bu bilincin yaygınlaştırılması için yoğun eğitim çalışmaları da yürütülüyor bir yandan. Bugüne kadar 7'den 70'e, yaklaşık 13 milyon vatandaşımıza sıfır atık eğitimi verilmiş olması son derece sevindiricidir. Ama asıl önemli olan, insanın duygu dünyasını tabiatla yeniden buluşturabilmektir. Bize kuşlara, nehirlere, dağlara türkü yazdıran o latif ruhu yeniden giyinmeliyiz. Yeniden öten bülbülün, ırmaklardan akan su sesinin dilini konuşabilmeliyiz. Medeniyet tarihimizin alnı ak sayfalarına bir baksak, tabiatla ne kadar da zarif ve emsalsiz bir ilişki kurduğumuzu göreceğiz. Bu tecrübenin hem bugüne hem de yarına aktarılması lazım. Artık tüm insanlık olarak, doğayla sürdürdüğümüz bu kavgayı sonlandırmamız gerekiyor. Doğayı korumak hepimizin eşit sorumluluğudur" dedi.

BAKAN KURUM: 1 BİN 357 KONUT YAPACAĞIZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da törende yaptığı konuşmada, Sıfır Atık Projesi'nin gençlerin, çocukların geleceği için çok önemli olduğunu vurguladı. Son dönemde yaşanan sel ve yangın felaketlerinde, milletin devletine olan güvenine ve inancına şahit olduklarını söyleyen Kurum, şöyle konuştu:

"Biz de onların bu güvenini boşa çıkarmayarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, birlik ve beraberlik içerisinde, yaşadığımız tüm bu afetlerin izini silme gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda vatandaşlarımız için TOKİ Başkanlığımızla Antalya, Muğla, Kastamonu, Sinop, Bartın, Rize ve Artvin’de yöresel mimariye uygun, çevreci ve sıfır atığa uyumlu toplamda bin 500 civarında köy evi, bin 357 normalde konutlar ki; şehir merkezinde de köylerde de var. 863 ahırların yapılması talimatını verdik. Arkadaşlarımız da hızlı bir şekilde inşaat sürecine başladılar. Kastamonu ve Sinop'ta 4 sanayi sitesinde hızlı bir şekilde orada da yapım sürecini başlattık. İller Bankamızla afetlerden zarar gören şehirlerimizin alt yapılarını tamamen yeniledik, yeniliyoruz."

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Emine Erdoğan tarafından verildi.

Buğra OLAÇ- Muhammet BAYRAM/DHA