Siyaset Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Caparova'yı ağırladı

Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Caparova'yı ağırladı

Siyaset

Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Caparova'yı ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova ile bir araya geldi.

10 Haziran 2021, Perşembe 01:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un kıymetli eşi Aygül Caparova'yı misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu ziyaretin ülkelerimiz arasındaki dostluğu pekiştireceğine inanıyorum." ifadesine yer verdi.

AA

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Kırgızistan'a destek vermeye devam edecektir


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kapı aralığında kritik görüşme…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Avantaj
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Depremin faturası çok ağır olacak
Hakan Çelik
Murat Çelik
Marmara Denizi'ni kurtarmak
Murat Çelik
Murat Gülderen
Efsaneler geri döndü
Murat Gülderen
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Öztürk'ün ailesine başsağlığı diledi