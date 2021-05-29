Türkiye Emine Erdoğan, Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi

Emine Erdoğan, Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi

Türkiye

Emine Erdoğan, Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Asitane Vakfı’nın düzenlediği Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi. Kitap ve kağıdın hikayesini okumak ve öğrenmek amacıyla 2016’da konservasyon ve restorasyon çalışmalarına başlayan, geçmişin ne kadar güçlü ve zengin değerlere sahip olduğunu paylaşmak ve çocuk ile gençlerde farkındalık oluşturmak amacıyla Resterasyon ve Konservasyon Merkezi’ni kuran vakıf, Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat binasında "Kitaplar ve Kağıtlar Sergisi" hazırladı.

29 Mayıs 2021, Cumartesi 22:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Erdoğan, kurdele keserek açılışını yaptığı serginin hayırlı olmasını temenni etti. Açılışın ardından, 150 yıllık kitaplardan hammaddesi keten, dut ve ipekten oluşan kağıtlara kadar birçok eserin yer aldığı sergiyi gezen Erdoğan, ürünlerle ilgili Asitane Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasibe Turan’dan bilgi aldı. Erdoğan, sergide yer alan, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yıkılan bir evin duvarından çıkarılan ve eski dönemin izlerini taşıyan 40 kitabı da inceledi. Vakfın Konservasyon ve Restorasyon Merkezi bünyesindeki Türkiye’nin kağıtla ilgili ilk eğitim atölyesi olan "El Yapımı Kağıt Atölyesi"ni de gezen Erdoğan, Düzce Kağıt Atölyesi kurucusu İbrahim Sami Özen’den atölyedeki el yapımı kağıtlarla ilgili bilgi edindi.

Tablo ve el yapımı kağıtlardan üretilen broş hediye edilen Erdoğan’a ziyaretinde Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy eşlik etti.

İbrahim Sami Özen, atölyede kağıt, geleneksel Türk süsleme sanatlarında kullanılan boya, fırça ve diğer malzemelerin imalatıyla ilgili çalıştıklarını anlattı. Özen, kağıdın, imal edildikten sonra en az 2 yıl terbiyelenme sürecinden geçtiğini, daha sonra sanatçılar tarafından kullanılabilir hale geldiğini aktardı.

DHA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Şeker hastasına akıllı çözümler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Geliş-gidiş
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
27 Mayıs’ın 61. yılında
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Maskesiz hayat için aşı seferberliği şart
Murat Çelik
Hakan Çelik
Güzel haberlere ihtiyacımız var
Hakan Çelik
Şirin Sever
Bizim de bir sanal oyuncumuz var artık
Şirin Sever
Banu Şen
Tarih kokan topraklarda tarihe yolculuk: Çanakkale
Banu Şen
Erkut Can
Neredeen nereye…
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Davetsiz misafirler! Evlerin önüne kadar indiler