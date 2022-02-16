Türkiye Emine Erdoğan koronavirüsü atlattı!

Emine Erdoğan koronavirüsü atlattı!

Türkiye

Emine Erdoğan koronavirüsü atlattı!

Emine Erdoğan, koronavirüs testinin negatif çıktığını duyurdu. Emine Erdoğan, 'Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum' ifadelerini kullandı.

16 Şubat 2022, Çarşamba 12:19 Son Güncelleme:
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Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum.

Rabbim, tüm hastalarımıza şifa versin.


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