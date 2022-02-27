Siyaset Emine Erdoğan: Mağdur ve mazlum halkların yanındayız

Emine Erdoğan: Mağdur ve mazlum halkların yanındayız

Siyaset

Emine Erdoğan: Mağdur ve mazlum halkların yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, "Din, dil, ırk farketmeksizin, hangi milletten olursa olsun, mağdur ve mazlum halkların yanındayız. Allah hepsinin yardımcısı olsun" dedi.

27 Şubat 2022, Pazar 00:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan olaylara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Emine Erdoğan yaptığı açıklamada "Bir anne, bir kadın olarak Ukrayna’da yaşanan şiddeti üzüntüyle takip ediyorum. Başta kadınları ve çocukları etkileyen savaşlar, insanlık tarihinin kara lekeleridir. Savaşların tarafları kadar, sessiz kalıp göz yumanlar da bu kara lekenin sorumluluğunu vicdanlarında taşımalıdır. Unutmayalım; savaş hep gözyaşı ve yıllarca bitmeyen yıkımlar getirir. Din, dil, ırk farketmeksizin, hangi milletten olursa olsun, mağdur ve mazlum halkların yanındayız. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Uluslararası toplumu, barışın tesisi için harekete geçmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. 

DHA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Pazar kahvesi
Rauf Tamer
Erkut Can
Putin gördüğü rüyayı yaşatıyor
Erkut Can
Hakan Çelik
Yaptırımlar Rusya’yı durdurmaya yetmez
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Çocuk gelişimini hızlandıran oyunlar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
En Büyük Erkek Putin mi?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Savaş
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İçişleri Bakanı Soylu, ABD’yi Rusya konusunda eleştirdi