Gündem Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Projesi'ni değerlendirdi

Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Projesi'ni değerlendirdi

Gündem

Emine Erdoğan 'Sıfır Atık Projesi'ni değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi ile 36 ayda, Külliye yerleşkesinde toplanan 234 bin 244 kilogram değerlendirilebilir atığın geri dönüştürüldüğünü, 25 bin 572,95 kilogram sera gazı salınımının engellendiğini, 850 bin 476,99 kilowattsaat enerji ve 3 bin 83,78 metreküp su tasarrufu sağladığını bildirdi

10 Mart 2021, Çarşamba 11:29 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi ile 36 ayda, Külliye yerleşkesinde toplanan 234 bin 244 kilogram değerlendirilebilir atığın geri dönüştürüldüğünü, 25 bin 572,95 kilogram sera gazı salınımının engellendiğini, 850 bin 476,99 kilowattsaat enerji ve 3 bin 83,78 metreküp su tasarrufu sağladığını bildirdi. (AA)

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