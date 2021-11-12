Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
12 Kasım 2021, Cuma 23:22 Son Güncelleme:
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Emine Erdoğan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Şule Yüksel Şenler Vakfı Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, vakfın kuruluşundan itibaren yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında istişare ettik. Çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/EmineErdogan/status/1459250211528847363?s=20
AA
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