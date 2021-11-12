Emine Erdoğan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Şule Yüksel Şenler Vakfı Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, vakfın kuruluşundan itibaren yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında istişare ettik. Çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.









AA