Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TEKNOFEST'in gözleri ışıl ışıl ve enerji dolu genç mucitleriyle bir araya geldiğini belirterek, "Ülkemizi her alanda gururlandıran, geleceğimizin mimarlarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında festivalde gençlerle çekilen fotoğrafına da yer verdi.

AA