Emine Erdoğan TEKNOFEST'e katılan gençlerle buluştu
Emine Erdoğan, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan genç mucitlerle bir araya geldi.
25 Eylül 2021, Cumartesi 21:45 Son Güncelleme:
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Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TEKNOFEST'in gözleri ışıl ışıl ve enerji dolu genç mucitleriyle bir araya geldiğini belirterek, "Ülkemizi her alanda gururlandıran, geleceğimizin mimarlarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan, paylaşımında festivalde gençlerle çekilen fotoğrafına da yer verdi.
https://twitter.com/EmineErdogan/status/1441821700740370442
AA
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