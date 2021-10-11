Siyaset Emine Erdoğan'dan 'Dünya Kız Çocukları Günü' paylaşımı

Emine Erdoğan'dan 'Dünya Kız Çocukları Günü' paylaşımı

Siyaset

Emine Erdoğan'dan 'Dünya Kız Çocukları Günü' paylaşımı

Emine Erdoğan, "Dünya Kız Çocukları Günü'nün, kız çocuklarımızın sahip olduğu tüm haklara eksiksiz erişimi için yeni yaklaşımlar geliştirilmesine vesile olmasını diliyorum." paylaşımında bulundu.

11 Ekim 2021, Pazartesi 19:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü'nün, kız çocuklarının, sahip olduğu tüm haklara eksiksiz erişimi için yeni yaklaşımlar geliştirilmesine vesile olmasını diledi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Dünya Kız Çocukları Günü'nün, kız çocuklarının, sahip olduğu tüm haklara eksiksiz erişimi için yeni yaklaşımlar geliştirilmesine vesile olmasını dileyen Emine Erdoğan, "Dijital dönüşümün hızla yaşandığı çağımızda, kızlarımızın bu yarışta geride kalan değil, bayrak taşıyan olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Yakıt tüketimi 1.1 litre!
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Adam gibi...
Rauf Tamer
Erkut Can
Pazar gülücüğü
Erkut Can
Murat Gülderen
Bağımlılığa karşı 'Anne' taktikleri
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bu konu kapanmamış mıydı?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Büyükada İskelesi
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Siyasi cinayetler işlenebilir' iddiasına Altun'dan açıklama: Gündeme getirenler savcılarla paylaşsın