Türkiye Emine Erdoğan’dan Kadir Gecesi mesajı

Emine Erdoğan’dan Kadir Gecesi mesajı

Türkiye

Emine Erdoğan’dan Kadir Gecesi mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kadir Gecesi’nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

08 Mayıs 2021, Cumartesi 21:05 Son Güncelleme:
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Emine Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadir Gecesi, insanlığın İslam’la şereflendirilmesinin, yolumuzun Kur’an nuruyla aydınlanmasının başlangıcıdır. Bu mübarek gecenin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

AA

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