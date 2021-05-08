Emine Erdoğan’dan Kadir Gecesi mesajı

Emine Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadir Gecesi, insanlığın İslam’la şereflendirilmesinin, yolumuzun Kur’an nuruyla aydınlanmasının başlangıcıdır. Bu mübarek gecenin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

AA