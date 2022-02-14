Siyaset Emine Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması

Emine Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması

Siyaset

Emine Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması

Koronavirüs testi pozitif çıkan Emine Erdoğan, 'Hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum ancak izolasyon sürecim henüz tamamlanmadı' dedi.

14 Şubat 2022, Pazartesi 14:20 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili soruya, "Eşim bu ziyarette benimle beraber olamayacak. Çünkü o henüz pozitif, biz hamdolsun negatif olduk. Şu anda eşim tedavisine devam ediyor. Hamdolsun hafif şekilde süreci devam ettiriyor. Dualarımızla inşallah o da kısa zamanda bu süreci atlatacaktır" diye cevap verdi.

"HASTALIĞI EN HAFİF SEYRİYLE GEÇİRİYORUM"

Emine Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum. Hamdolsun hastalığı en hafif seyriyle geçiriyorum ancak izolasyon sürecim henüz tamamlanmadı. Tüm hastalara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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