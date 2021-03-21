Emine Erdoğan'dan Nevruz Bayramı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 21 Mart Nevruz Bayramı'nı kutladı.
21 Mart 2021, Pazar 21:25 Son Güncelleme:
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Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Tabiatın dirilişinin, insanlık için de bir uyanışın vesilesi olmasını diliyorum. İyiliğin, sevginin ve şifanın bahar dalları gibi yeryüzünü sarmasını temenni ediyorum. Nevruz Bayramı tüm insanlığa kutlu olsun."
AA
https://twitter.com/EmineErdogan/status/1373687910852083717
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