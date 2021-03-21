Siyaset Emine Erdoğan'dan Nevruz Bayramı paylaşımı

Emine Erdoğan'dan Nevruz Bayramı paylaşımı

Siyaset

Emine Erdoğan'dan Nevruz Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 21 Mart Nevruz Bayramı'nı kutladı.

21 Mart 2021, Pazar 21:25 Son Güncelleme:
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Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tabiatın dirilişinin, insanlık için de bir uyanışın vesilesi olmasını diliyorum. İyiliğin, sevginin ve şifanın bahar dalları gibi yeryüzünü sarmasını temenni ediyorum. Nevruz Bayramı tüm insanlığa kutlu olsun."

AA



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