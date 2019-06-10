Erdoğan, "Okulların kapanmasına az zaman var. Tatil sezonu başladı. Vatandaşlarımızın büyük kısmı sahil kenarlarına gidecek. Lütfen sahillerin temizliğine özen gösterelim. Plastikleri ve pipetleri kullanmamaya özen gösterelim." dedi.

Emine Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Eğitimi atlar sürekli çöp temizlemeye çalışırsak hiçbir yere varamayız.

Tüm STK'lıarı, özel sektörü ve ilgili tüm kurumları bilinçlendirme konusunda katkıda bulunmaya davet ediyorum.

Kıyafetleri yüzde 60'ının sentetik maddelerden üretildiğini görüyoruz. Bunlar yer sularına karışıyor.

İBB'nin yaptığı çalışmalarda sadece 2018'de deniz yüzeyinden 4613 metreküp katı atık toplandı.

6245 öğrencinin katıldığı eğitim seminerleri düzenlendi. Onlara temizlemeden önce kirletmemenin ne kadar kolay olduğu anlatıldı.

Unutmayalım ki denizde hayat var. Aynı karada ve havada olduğu gibi.

Denizler çöple doldurmak için değil bakıp ilham duymak içindir.

Dünya tüm güzellikleriyle toplumların ortak mirasıdır. Tüm bu değerleri korunmuş olarak gelecek nesillere ulaştırmak evrensel bir sorumluluktur. Bunu yerine getirebileceğimize inanabiliyorsak sağlam adımlar atıyoruz demektir.

Bu organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Umarım doğaya verdiğimiz mavi söze ilelebet sadık kalırız.