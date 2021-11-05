Türkiye Emine Erdoğan’dan Palet Türk Müziği İlkokulu paylaşımı

Emine Erdoğan’dan Palet Türk Müziği İlkokulu paylaşımı

Türkiye

Emine Erdoğan’dan Palet Türk Müziği İlkokulu paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye’nin ilk Türk müziği temelli eğitim veren ilkokulu Palet Türk Müziği İlkokulu’nun hayırlı olmasını diledi.

05 Kasım 2021, Cuma 22:02 Son Güncelleme:
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Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Palet Türk Müziği İlkokulu’nun resmini kullanarak paylaşım yaptı. Erdoğan, paylaşımında, "Türkiye’nin ilk Türk müziği temelli eğitim veren ilkokulu olan Palet Türk Müziği İlkokulu’nun hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımızın erken yaşta yeteneklerini geliştirebilecekleri ve her türlü modern imkanlarla donatılmış eğitim kurumlarımızın artmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.



AA

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