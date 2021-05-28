Türkiye Emine Erdoğan’dan Taksim Camii paylaşımı

Emine Erdoğan’dan Taksim Camii paylaşımı

Türkiye

Emine Erdoğan’dan Taksim Camii paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ibadete açılan Taksim Camii’ni sosyal medya hesabından paylaştı.

28 Mayıs 2021, Cuma 21:03 Son Güncelleme:
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Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayal gerçek oldu. İstanbul’umuz Taksim Camii’ne kavuştu. Bu güzel günün şükrü ve sevinci içindeyiz. Şehrimize ve halkımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Erdoğan paylaşımında, bugün ibadete açılan Taksim Camii’nin bir fotoğrafına da yer verdi.



AA

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