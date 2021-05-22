Dernekten yapılan açıklamaya göre, Emine Erdoğan, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli çocuklar için destek çağrısında bulundu.

Erdoğan, saldırılardan sonra onlarca masum çocuğun görüntülerinin kendilerini derinden yaraladığını belirterek, "Bugün gözyaşı döken her Filistinli çocukla biz de gözyaşı döküyoruz. Kudüs'teki her bir çocuğun acısını yüreğimizde hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, herkesi TOGEM-DER tarafından düzenlenen ve geliri Kudüs’teki çocuklara bağışlanacak dönüşüm pazarına destek olmaya davet etti.

Çarşıya bağışta bulunan Erdoğan, "Kardeşlerimiz olarak gördüğümüz ve bugünlerde büyük acılar yaşayan Filistin halkıyla dayanışma içinde olacak, onları asla kendi kaderlerine terk etmeyeceğiz. Kardeşlik hukuku hiç şüphesiz böyle bir dayanışma ruhunu gerektirir. Sizin de kullanmadıklarınız, Filistinli çocuklar için umut olsun." değerlendirmesini yaptı.

ÜNLÜ İSİMLER DE DESTEK VERDİ

Emine Erdoğan'ın yanı sıra Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, Arzu Sabancı, Feryal Gülman, Demet Akalın, Buse Varol, Wilma Elles, Tülin Şahin ve Helin Avşar gibi çok sayıda ünlü isim de Filistinli çocuklar için çarşıya bağışta bulundu.

81 ilden bağışlanan mobilyadan kıyafete binlerce 2. el ve yeni ürünün satışa sunulacağı pazar, 31 Mayıs-13 Haziran'da Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.