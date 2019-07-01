Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Tokyo Yunus Emre Enstitüsü ziyaretine ilişkin görselleri paylaşarak, şunları kaydetti:

"Tokyo Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi aldım. Ziyaretim sırasında Tokyo Üniversitesinde yaptığı Osmanlı Tarihi çalışmalarıyla tanınan Türk dostu Japon tarihçi, Türkolog Prof. Dr. Tadashi Suzuki ile tanışmaktan büyük memnuniyet duydum."





AA