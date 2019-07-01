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Emine Erdoğan'dan Tokyo Yunus Emre Enstitüsü'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tokyo Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti

01 Temmuz 2019, Pazartesi 19:35 Son Güncelleme:
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Emine Erdoğan'dan Tokyo Yunus Emre Enstitüsü'ne ziyaret

Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Tokyo Yunus Emre Enstitüsü ziyaretine ilişkin görselleri paylaşarak, şunları kaydetti:

"Tokyo Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi aldım. Ziyaretim sırasında Tokyo Üniversitesinde yaptığı Osmanlı Tarihi çalışmalarıyla tanınan Türk dostu Japon tarihçi, Türkolog Prof. Dr. Tadashi Suzuki ile tanışmaktan büyük memnuniyet duydum."


AA

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