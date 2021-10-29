Türkiye Emine Erdoğan’dan yenilenen Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışına ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan’dan yenilenen Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışına ilişkin paylaşım

Türkiye

Emine Erdoğan’dan yenilenen Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) ülkeye, İstanbul’a ve kültür sanat camiasına hayırlı olmasını diledi.

29 Ekim 2021, Cuma 23:00 Son Güncelleme:
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Emine Erdoğan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Modern yapısı ve eşsiz mimari düzenlemesiyle yenilenen Atatürk Kültür Merkezi’nin bu anlamlı günde yeniden sanatseverlerle buluşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemize, İstanbul’umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



AA

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