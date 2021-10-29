Emine Erdoğan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Modern yapısı ve eşsiz mimari düzenlemesiyle yenilenen Atatürk Kültür Merkezi’nin bu anlamlı günde yeniden sanatseverlerle buluşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemize, İstanbul’umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.









AA