Emine Erdoğan’ın öncülüğünde sıfır atıkla 250 yeni kütüphane

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen ve tüm dünyaya örnek olacak atıksız kütüphane uygulaması, Sıfır Atık projemizin genç nesillere aktarılmasında önemli bir adım oldu. Emeği geçen MEB camiamızı tebrik ediyorum” mesajını yazdı.

81 İLDE HAYATA GEÇTİ

Erdoğan, MEB’in konuya ilişkin sosyal medya paylaşımına da yer verdi. Paylaşımda, “Tüm illerimizde geri dönüşüm yoluyla oluşturulmuş en az bir kütüphane bulunuyor. ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ ve ‘Sıfır Atık’ projeleri birleştirilerek Emine Erdoğan’ın himayesinde 81 ildeki okullara 250 yeni kütüphane kazandırıldı” bilgisi verildi.

25 GÜNDE BİTTİ

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, okullarda geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak için ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ ve ‘Sıfır Atık’ projelerini birleştirerek 2022 Ocak ayında 81 ilde geri dönüşüm yoluyla 250 kütüphane yapma kararı alındı. Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen proje, 25 günde tamamlandı. Böylece, 81 ildeki okullara geri dönüşüm yoluyla 250 yeni kütüphane kazandırılmış oldu.

Kütüphane kurmak için tüm illerde toplanan atık malzemeler atölyelerde idareci, öğretmen ve öğrenciler tarafından işlendi. Kullanılmayan paneller, tahtalar, sıralar, masalar, demirler, kağıtlar, camlar, kasalar, kutular, lastikler, bilgisayar parçaları, müzik aletleri, dolaplar, kablo makaraları, ipler ve tekstil malzemeleri; sıfır atık projesi kapsamında öğretmen ve öğrenciler tarafından dönüştürülerek masa, kitaplık rafı, sandalye, sehpa, aksesuar ve aydınlatma ürünleri olarak kütüphanelerde kullanılmaya başladı.

42 MİLYON KİTAP

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “2021 yılı sonunda kütüphanesiz okul kalmadı. Kütüphanelerdeki kitap sayısını da 28 milyondan yaklaşık 42 milyona yükselttik” dedi.