Okulun 6, 7 ve 9’uncu sınıf öğrencilerinden oluşan 16 kişilik BEO takımı; 3 dalda tam puanla birincilik ile 4 dalda da en yüksek puanı alarak kampüsler arasında yarı finale çıkan tek Türk takımı oldu. Oxford Uluslararası Eğitim Grubu’nun ev sahipliği yaptığı ve Londra’nın en prestijli okullarında gerçekleştirilen bu yarışmaya ana dili İngilizce olmayan birçok Avrupa, Asya ve Güney Amerika ülkelerinden binlerce öğrenci katılıyor.