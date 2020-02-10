Eminem 17 yıl sonra Oscar sahnesinde

Rapçi Eminem 2003 yılında gösterime giren '8 Mil' filminin jenerik müziği olan 'Loose Yourself' ile 'En İyi Orijinal Şarkı Oscarı'nı kazanmıştı. Bir iddiaya göre ödül töreninde şarkısını sansürsüz söylenmesine izin verilmediği için törene gitmeyi reddetmiş ve Oscar gecesini kızıyla evde çizgi film izleyerek geçirmişti. Eminem'in 'Loose Yourself' şarkısı, Oscar kazanan ilk rap şarkısıydı. O dönem ödülü, şarkıda imzası bulunan Luis Resto aldı. Eminem ise 17 yıl aradan sonra nihayet Oscar Töreni'nde sahne alma fırsatı buldu ve kalabalığı hayran bıraktı.









Eminem attığı tweet ile Akademi Ödülleri'ne teşekkür ederek, "Davet ettiğiniz için teşekkür ederim Akademi. Buraya gelmem 18 yıl sürdü' dedi.









Eminem, sahne performansıyla hayran bırakırken, yönetmen Martin Scorsese'nin memnuniyetsizliği kameralara böyle yansıdı.









Scorsese'nin yüz ifadeleri sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından ti'ye alındı.





Eminem'in sansürsüz söylediği parçası, Oscar'ın canlı yayınlandığı ABD kanalında ise sansürlendi.



