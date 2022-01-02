Eminem, 460 bin dolarlık NFT yatırımı yaptı

Ünlü rapçi Eminem, binlerce dolar değerindeki ilk NFT’sini aldı. Eminem, Bored Ape Yacht Club NFT koleksiyonundan yaklaşık 460 bin dolar değerindeki #9055 numaralı NFT’yi satın aldı.

NFT’yi satan BAYC üyesi GeeGazza ise Twitter hesabından Eminem’e satın alımı için teşekkür etti. Web 3 odaklı dijital ajans Six de Eminem’in NFT’yi satın almasına aracı olduklarını ve bundan onur duyduklarını açıkladı.

Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT’lerinin taban fiyatı, Eminem’in koleksiyondan bir parça satın almasıyla birlikte rekor kırdı. 10 bin benzersiz NFT’den oluşan koleksiyonun taban fiyatı, bugün 68 ETH’nin üzerine çıktı.