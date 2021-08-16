Eminem'in eski eşi Kimberly Anne Scott intihar etti!
Eminem ile Kimberly Anne Scott , 1988 yılında bir ev partisinde tanıştı. Lisede çıkmaya başlayan çift, evlenmişti. İlişkileri bir dargın bir barışık devam ederken, 2001'de boşanma kararı almışlardı. 2006'da da yeniden evlenmiş, birkaç ay sonra tekrar boşanmışlardı. Eminem ile evliliğiyle şöhreti yakalayan Kimberly Anne Scott hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Annesinin ölümünden suçluluk duyduğu için intihara teşebbüs ettiği iddia edildi.
16 Ağustos 2021, Pazartesi 16:42 Son Güncelleme:
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Eminem'in eski eşi ve çocuklarının annesi Kimberly Anne Scott, annesi Kathy Sluck'ı 65 yaşında kaybetti. Bu acı kaybın ardından yıkılan Kim, intihar girişiminde bulundu. Apar topar hastaneye kaldırılan Kim'in, daha önce de intihar girişiminde bulunduğu ve yetişkin hayatı boyunca depresyon ve bağımlılıkla mücadele ettiği bilinmekte.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kim, intihar etmeden dört gün önce, onun yerine ölmeyi dilediğini söyleyen bir not kaleme aldığı da iddia edildi. Olay yerinde Kim'in, yetkililerin onu durdurana kadar çok zorluk çektiği ve Kim'in saldırgan olduğu da belirtildi. Kim'in bacağında çok sayıda küçük yırtık olduğu ve yerde önemli miktarda kan olduğu tespit edildikten sonra kendini kestiğini bildirdi. Psikolojik ve tıbbi bir değerlendirme için hastaneye kaldırıldı.