Eminem'in eski eşi ve çocuklarının annesi Kimberly Anne Scott, annesi Kathy Sluck'ı 65 yaşında kaybetti. Bu acı kaybın ardından yıkılan Kim, intihar girişiminde bulundu. Apar topar hastaneye kaldırılan Kim'in, daha önce de intihar girişiminde bulunduğu ve yetişkin hayatı boyunca depresyon ve bağımlılıkla mücadele ettiği bilinmekte.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kim, intihar etmeden dört gün önce, onun yerine ölmeyi dilediğini söyleyen bir not kaleme aldığı da iddia edildi. Olay yerinde Kim'in, yetkililerin onu durdurana kadar çok zorluk çektiği ve Kim'in saldırgan olduğu da belirtildi. Kim'in bacağında çok sayıda küçük yırtık olduğu ve yerde önemli miktarda kan olduğu tespit edildikten sonra kendini kestiğini bildirdi. Psikolojik ve tıbbi bir değerlendirme için hastaneye kaldırıldı.



