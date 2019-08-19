Eminönü altgeçit esnafı: Yağmur sonrası zararımız 5 milyon lira

İstanbul'da önceki gün yağan yağmurdan en çok etkilenen Eminönü altgeçidi esnafı oldu. Eminönü ve tramvay altgeçidindeki dükkânları ve malları su altında kalan esnaf dün kullanılamaz hale gelen mallarını toplayıp çöpe attı. Zabıta ekipleri her iki altgeçidin giriş ve çıkışlarını kapatarak vatandaşların içeri girmesini engelledi. Eminönü altgeçidinde 22 yıldır esnaflık yapan Rıza Çalışkan iki altgeçitte yaklaşık 5 milyon TL zarar olduğunu öne sürerek şöyle konuştu:

ÇOĞUNU KURTARAMADIK

“Buraya bir insan boyunda su girdi. Kurtaramadığımız mal çok oldu. Benim 100 bin liraya yakın zararım var. Belediye başkanı açıklamasında ‘zarar karşılanacak’ dedi. Ama ne olur bilmiyoruz.” Tramvay altgeçidi esnafı Abdullah Hiçyılmaz “Burada bizi yağmur suyu vurmadı, pompadan gelen su vurdu. Burası bomba gibi patladı, su doldu içeri. Mermerler havaya uçtu. Allah’tan çoluk çocuk yoktu burada. 2 milyon TL zararı var altgeçidin” ifadesini kullandı.

VATANDAŞ YÖNETİCİLERİNİ İŞİN BAŞINDA İSTİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Meteorolojiye ilişkin iddialarıyla ilgili şunları söyledi: “Bu iddialar akla ziyan iddialardır. Hafta başından beri meteorolojik koşulların İstanbul’da aleyhte ve yağışla ilgili gelişebileceğine dair açıklamamız olmasına rağmen ‘Meteoroloji geç açıkladı’ diyorlar. Ben bunu doğru bulmuyorum. Yöneticilerin işlerinin başında olması gerekir. Eğer yöneticisiysen geleceksin işinin başına geçeceksin. Vatandaş bunu bekliyor. Kayıp da olabilir, can kaybı da ama vatandaş yöneticilerini başında istiyor. İstanbul’da da yağışla beraber bir şeyler gelmiş ama işinizin başında olacaksınız. Ondan sonra kamunun diğer kurumlarını suçlamayacaksınız.”

METEOROLOJİ: KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPTIK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise “İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış beklentisi”ni içeren bilgilerin belediyelere e-posta aracılığıyla gönderildiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı: “İmamoğlu, dün (önceki gün) 12.30’da yayımladığımız uyarıyı sadece dikkate almış, 13 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yayımladığımız diğer raporları ise dikkate almamaktadır.” Ayrıca yapılan uyarıda yağış şiddetinin “kuvvetli” olarak rapor edildiği belirtildi. (AA)