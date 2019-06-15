Eminönü sahilinden çıkanlar şoke etti

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, toplumda çevre bilincinin gelişmesi ve deniz temizliği hassasiyetinin arttırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, dalgıçlar deniz tabanından çöp çıkardı.

İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kıyı Temizlik Personeli Salih Gündüz, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülen, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) iş birliğiyle hayata geçirilen "Sıfır Atık Mavi Projesi"ne kayıtsız kalamayacaklarını belirtti. İstanbul genelinde kıyı ve plaj temizliğini gerçekleştirdiklerini anlatan Gündüz, "Dalgıçlarımız denize dalarak, vatandaşların denize attığı ya da bir şekilde denize düşmüş atıkları temizliyoruz. Bu atıklar, basında haber oldukça her sene azalıyor. Umuyoruz ki burada gelecek sene 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde tekrar aynı yerde bu dalışı yapalım ve artık hiç atığın çıkmadığını görelim." diye konuştu.

UÇAKSAVAR MERMİSİ ÇIKTI!

Denizden çıkan ilginç materyallerden bahseden Gündüz, "Market arabası, motosiklet, testere, televizyon, elektronik eşyalar, özellikle cep telefonu çıkıyor." dedi. Vatandaşlar, dalgıçların denizden atıkları çıkarmasını ve çıkarıldıktan sonra sergilenen patlamamış uçaksavar mermisi, cep telefonu, bilgisayar ve elektrikli testere gibi atıkları ilgiyle izledi.

AA