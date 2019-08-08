Eminönü'nde balıkçıdaki saldırı iddiasıyla ilgili flaş karar!

Eminönü'nde balıkçıdaki saldırı iddiasıyla ilgili flaş karar! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eminönü'nde bir kişinin balıkçıda darbedilmesine ilişkin gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 8 şüpheli hakkında teşhis işlemleri için gözaltı kararı verdi