Türkiye Eminönün'de korku dolu anlar! Tramvayın altında kaldı

Eminönün'de korku dolu anlar! Tramvayın altında kaldı

Türkiye

Eminönün'de korku dolu anlar! Tramvayın altında kaldı

Eminönü tramvay durağında karşıya geçmek isterken raylara düşen bir kişi tramvayın altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kazanın kaldırılmasıyla seferler normale döndü.

29 Aralık 2021, Çarşamba 09:48 Son Güncelleme:
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Olay, Eminönü tramvay durağında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Bağcılar- Kabataş Tramvay hattı Eminönü durağında bir kişi karşı perona geçmek isterken seyir halindeki tramvay istasyona yaklaştı. Dengesini kaybeden kişi bir anda raylara düşerek tramvayın altında kaldı.


Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı adam tramvayın altından çıkartıldı. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan kazadan dolayı Sirkeci- Karaköy arası tramvay seferleri yaklaşık yarım saat boyunca yapılamadı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kazanın kaldırılmasıyla seferler normale döndü.

İHA

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