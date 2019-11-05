Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme Bir süredir kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda yaşanan gelişmelerle gündemi meşgul eden Eminönü'ndeki balıkçılarla ilgili yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı.