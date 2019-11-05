Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme
Bir süredir kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda yaşanan gelişmelerle gündemi meşgul eden Eminönü'ndeki balıkçılarla ilgili yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Eminönü'ndeki balıkçıların tahliye edileceğini duyurdu. Daha önceden verilen 'yürütmeyi durdurma' kararının ortadan kaldırıldığını söyleyen Ongun, davanın incelenmeden reddedildiğini söyledi.
Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, “İstanbul 4. İdare Mahkemesince Eminönü’ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesiyle ilgili açılan davada savunmamız sonrası davanın incelenmeksizin reddine karar verilmiş olup ‘yürütmeyi durdurma’ kararı ortadan kalkmıştır. Tahliyeye ilişkin yasal süreç kaldığı yerden devam edecektir” ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/Mrt_Ongun/status/1191715254973140992?s=20
#olayıngeçmişi
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eminönü’nde balık ekmek satan işyerlerinin boşaltılması için ihtarname gönderdi. Kiracılara gönderilen yazılarda, anılan yerlerin 1 Kasım itibarıyla boşaltılması talep edildi. İBB’den yapılan açıklamada ise boşaltılan yerlerin yerine yeni kiracıların alınmayacağı kaydedildi. (29 Ekim)
- İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifinin başvurusu üzerine yürütmeyi durdurma kararı verdi (1 Kasım)
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