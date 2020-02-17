Magazin Emir Aksüt Yasemin Kurttepeli ile birlikte

Emir Aksüt Yasemin Kurttepeli ile birlikte

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Emir Aksüt Yasemin Kurttepeli ile birlikte

Sibel Can’ın 2009’da boşandığı Sulhi Aksüt’ten olan oğlu Emir Aksüt, geçen yaz Maide-Emre Kurttepeli’nin kızı Yasemin ile flört etmeye başlamıştı.

17 Şubat 2020, Pazartesi 08:23 Son Güncelleme:
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Sevgililerin ortalıkta fazla gezmemesi, Emir Aksüt’ün ocakta annesinin 1 milyon değerindeki Porsche marka otomobili ile gece turuna çıkması, ‘Bu ilişki bitti’ iddialarına neden olmuştu. Emir Aksüt önceki gece Maslak Klein Phönix’teydi. Yanında ayrıldığı söylenen sevgilisi Yasemin Kurttepeli vardı. Genç aşıklar flaşlar patlayınca el ele tutuşmayı bıraktı.

Hakan Kırarslan/ POSTA

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