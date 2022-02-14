Magazin Emir Bozan kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu’daki Emir Tuğrul Bozan ne zaman yaşadı, nasıl öldü? Tarihteki yeri nedir?
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Emir Bozan kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu’daki Emir Tuğrul Bozan ne zaman yaşadı, nasıl öldü? Tarihteki yeri nedir?

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Emir Bozan kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu’daki Emir Tuğrul Bozan ne zaman yaşadı, nasıl öldü? Tarihteki yeri nedir?

Emir Bozan, TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu’da önemli isimler arasında yer alıyor. İzleyicinin dikkatini çeken karakter hakkındaki araştırmalar ise son günlerde daha çok yoğunluk kazanmaya başladı. En çok sorulan sorular ise Emir Bozan kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu’daki Emir Tuğrul Bozan ne zaman yaşadı, nasıl öldü? Tarihteki yeri nedir? oldu…

14 Şubat 2022, Pazartesi 16:16 Son Güncelleme:
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Alparslan Büyük Selçuklu’daki Emir Tuğrul Bozan, dizinin dikkat çeken karakterleri arasında yer alıyor. İşte, Sultan Abdürreşit tarafından başkomutan edilen ancak daha sonra Sultan Abdürreşit’i öldürerek tahta geçen Emir Bozan hakkında tarihte yer alan bilgiler…

EMİR BOZAN KİMDİR?

Alparslan Büyük Selçuklu’da Emir Bozan adıyla yer alan Tuğrul Bozan’ın doğum tarihi tam olarak bilinmiyor. Emir Bozan, 1052 yılı içinde tahminlere dayalı olarak 40-57 gün arası hüküm süren Gazne Devleti sultanıdır. Gazneli hanedanından olmayan gulâm kökenli Emir Bozan, 1052 yılında ölmüştür.

EMİR BOZAN NASIL ÖLDÜ? TARİHTEKİ YERİ NEDİR?

Emir (Tuğrul) Bozan Sultan Abdürreşit tarafından başkomutan tayin edilir ve Selçukluları durdurma görevi verilir. Emrin ardından 1051'de Selçukluları mağlup eden ve Sistan'ı ele geçiren Tuğrul Bozan, Tak Kalesi'ni kuşatır ancak alamaz.

Selçuklulara karşı devletin konumunu sağlamlaştıran Emir (Tuğrul) Bozan, bu başarının ardından Gazne tahtına göz diker ve 10 Kasım 1051'de Gazne'ye doğru yürür. 1052 yılının başlarında Sultan Abdürreşit ve on bir şehzadeyi öldürerek tahtı ele geçirir, bu olaydan Ferruhzad, İbrahim ve Şücâ isimli şehzadeler ise sağ kurtulur.

40 ila 57 gün arasında tahtta oturduğu tahmin edilen Emir Bozan, Gazneli Sultan Mesut'un gulâmlarından birinin Tuğrul Bozan'ı hançerlemesi sonucu ölür. Tuğrul'un kesik başı, bir sopaya takılarak Gazne sokaklarında dolaştırılır ve halk, böylelikle onun öldüğüne inanır. Bu olaydan sonra Gazneli komutanlar bir araya gelerek sultanlık için Şehzade Ferruhzad'ı seçerler.

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