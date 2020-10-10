Emir isminin anlamı Arapçadan geliyor. Emretmek fiilinden gelen Emir isminin detaylı bir şekilde anlamı yeni anne ve baba olacak kişiler tarafından merak ediliyor. Emir ismini tek kullanmak istemeyenler bu ismin yanına en çok Muhammed ismini yakıştırıyorlar. ‘’Emir isminin anlamı nedir?’’ ‘’Muhammed Emir isminin anlamı nedir?’’ işte bu soruların cevapları…

Emir isminin anlamı nedir?

Emir ismi 6 farklı anlama gelmektedir. Emir isminin anlamlarını şu şekilde özetleyebiliriz;

1. Bir kavmin, bir şehrin başı.

2. Büyük bir hanedana mensup kimse.

3. Peygamberimizin soyundan gelen.

4. Kumandan.

5. Abbasi devletinde başkomutan.

6. Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat’tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.

Muhammed Emir isminin anlamı nedir?

Muhammed Emir isminin anlamı, dört farklı şekilde tanımlanmıştır.

1. Güzel ve övgüye layık buyruk, komut.

2. Övülmüş lider, emir, prens.

3. Güzel huylu kumandan.

4. Peygamber efendimizin soyundan gelen övülmüş kimse.











