Emir Uyar Adriana gidince İspanyol güzele döndü

İtalya'daki The St. Regis Venice San Clemente Palace’ın sahibi, Parmak Şirketler Grubu’nun yönetim kurulu başkanı Selim Uyar ile Sevim Uyar’ın oğlu Emir Uyar, 2014’te İspanyol Elisabeth Vela ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ama geçen temmuzda yazar Metin Hara’nın da eski sevgilisi olan Victoria Secret meleklerinden Brezilyalı Adriana Lima’ya gönlünü kaptırmış, tüm dünyada haber olmuştu.

Yaz yağmuru gibi kısa sürdü

Ne var ki, bu ilişki yaz yağmuru gibi kısa sürmüştü. Son durum şu; ayrılık sonrası İstanbul gecelerinde sık sık görülen Emir Uyar ne yapmış, ne etmiş, eski sevgilisinin gönlünü yeniden kazanmış.

Aşkları kaldığı yerden tekrar başlamış. Elisabeth Vela’yı geçenlerde İstanbul’da ağırlamış. Emir Uyar ile İspanyol güzeli şu sıralarda da İngiltere’de tatildeymiş. Başkent Londra’da aşk tazeliyorlarmış.





Bu haberi de okudular Adriana Lima yeni saçlarıyla Khaleesi'ye benzetildi

Bu haberi de okudular Adriana Lima yeni saçlarıyla Khaleesi'ye benzetildi