Türkiye Emirgan Korusu'ndaki yangın söndürüldü

Emirgan Korusu'ndaki yangın söndürüldü

Türkiye

Emirgan Korusu'ndaki yangın söndürüldü

İstanbul'da Sarıyer'de bulunan Emirgan Korusu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

16 Ağustos 2020, Pazar 21:45 Son Güncelleme:
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Yangın, saat 21.20 sıralarında Emirgan Korusu'nda çıktı. Ağaçların yandığını görenlerin bildirmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasının ardından soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA

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