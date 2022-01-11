Emirhan Özhan’dan sürpriz şarkı!
Emirhan Özhan, yeni şarkısı “Derman”ı sevenleriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Şarkıya sürpriz olarak Ferah Zeydan da eşlik ediyor. Özhan "Ferah Zeydan ile yaptığımız ilk düet ve çok başarılı bir çalışma oldu” dedi.
11 Ocak 2022, Salı 13:51 Son Güncelleme:
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Emirhan Özhan önümüzdeki günlerde yepyeni bir single olan “Derman” adıyla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. “The Post Medya” etiketiyle çıkacak olan şarkının söz ve müziği Emirhan Özhan’a ait olan parçanın Mix, mastering ve aranjesi, yurt dışında 50'den fazla şarkıya imzasını atan "Baran Özhan" tarafından yapılıyor.
Emirhan Özhan’ın Ferah Zeydan ile Sürpriz Düeti
Şarkıya sürpriz olarak "Ferah Zeydan" da eşlik ediyor. Emirhan Özhan "Ferah Zeydan ile yaptığımız ilk düet çok başarılı bir çalışma oldu.” dedi. Emirhan Özhan, yaptığı sosyal deney ve projelerle tanınsa da 2013 yılından beri müzik piyasalarında yerini alıyor. Geçen Temmuz ayında ise ilk Türkçe çalışması "Bir Anlatsam"ı yayınlamıştı.
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