Emirhan Özhan’dan sürpriz şarkı!

Emirhan Özhan önümüzdeki günlerde yepyeni bir single olan “Derman” adıyla müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. “The Post Medya” etiketiyle çıkacak olan şarkının söz ve müziği Emirhan Özhan’a ait olan parçanın Mix, mastering ve aranjesi, yurt dışında 50'den fazla şarkıya imzasını atan "Baran Özhan" tarafından yapılıyor.

Emirhan Özhan’ın Ferah Zeydan ile Sürpriz Düeti

Şarkıya sürpriz olarak "Ferah Zeydan" da eşlik ediyor. Emirhan Özhan "Ferah Zeydan ile yaptığımız ilk düet çok başarılı bir çalışma oldu.” dedi. Emirhan Özhan, yaptığı sosyal deney ve projelerle tanınsa da 2013 yılından beri müzik piyasalarında yerini alıyor. Geçen Temmuz ayında ise ilk Türkçe çalışması "Bir Anlatsam"ı yayınlamıştı.







