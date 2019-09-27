Emlak Konut, Florya ve Riva projelerini feshetti

Emlak Konut GYO tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Şenlik Mahallesinde kain taşınmaz (Florya) üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokoller fesih edilmiştir."

AA