Emlak Konut yeni projeleri duyurdu! 15 bin konut...

Son dönemde maliyetlerin yükselişi nedeniyle konut piyasasında arz yani yeni konutların yapımı azalırken Emlak Konut GYO, bu yılın son çeyreğinde (ekim, kasım, aralık) büyük bir atılım yapıyor. Şirket, önümüzdeki üç ay içinde İstanbul’da Çekmeköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Sarıyer Ayazağa, Avcılar ve Kartal ilçelerinde yer alan 12 projede 15 bin yeni konutu hayata geçirmeye hazırlanıyor. Konut piyasasını canlandıracak bu arzın, projelerini bekleten firmaları da harekete geçirmesi bekleniyor.

20 BİN DAHA EKLENECEK

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, yılın son çeyreğinde ekonomik faaliyetlerin, sanayi ve konut sektörü başta olmak üzere tüm sektörler açısından olumlu olacağına inandıklarını söyledi. Gedikli, “Projelerimiz kapsamında müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre tasarladığımız toplam 15 bin bağımsız bölümü bu yılın sonuna kadar, 2022 sonuna kadar ise bunlara ilave olarak portföyümüzdeki mevcut arsaları da geliştirerek 20 bin bağımsız bölümü daha satışa sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

DOMİNO ETKİSİ

Hakan Gedikli, bu 12 projenin sektörde yeni yatırımlar için domino etkisi yapacağını belirterek, şunları söyledi: “Yeni ihalelerin yapılması, satışların başlaması ve bu projelere talep gelmesi diğer konut üreticilerini de harekete geçirecek, bekleyen üreticiyi cesaretlendirecektir. Geçen yıl ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyası döneminde sadece Emlak Konut projeleri satış yapmadı, piyasadaki tüm firmalara yansıdı. Bu bir etki. Özel sektörün de üretime başlayacağını göreceğiz.”

ULAŞILABİLİR FİYAT

Fiyatların daha ulaşılabilir olması için yaşam alanlarını yeniden düzenlediklerini ifade eden Hakan Gedikli, “Gereksiz geniş alanlar yerine daha küçük tipte ama ihtiyaçları da karşılayacak, kullanılabilir dairelerle fiyatlar daha erişilebilir olacak. Bundan sonraki projelerimizi de bu şekilde çalışacağız” dedi.

TAKSİTLERİ AZALTAN ÖDEME KOŞULLARI

Konut fiyatları son 1.5 yılda yükselişini sürdürüyor. Hakan Gedikli, inşaat sektöründe de salgının dünyadaki etkilerinden kaynaklı maliyet artışları olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “İstanbul’da arsa üretimi kolay olmadığından fiyatlar bir miktar arttı. Biz fiyatlarımızı artırmamak için bazı ihalelerimizi yüksek teklifler nedeniyle iptal ettik. Yeni satışa sunacağımız projelerde de satın alma koşullarını iyileştireceğiz. ‘Fiyatlar daha ulaşılabilir olsun’ diye 60 aya kadar vade farksız, ara ödemeli, taksiti azaltıcı ödeme koşulları yapacağız.”

İSTANBUL’DA AVCILAR’DAN ÇEKMEKÖY’E TERASLI VE BAHÇELİ DAİRELER

ÇEKMEKÖY: 4 bin adet bağımsız bölümün planlandığı, farklı tipte daire seçeneklerinin yer aldığı projede geniş balkon, teras ve bahçeler yer alacak.

AVCILAR: Firüzköy semtinde Küçükçekmece Gölü’ne komşu hayata geçirilecek projede, farklı etaplar halinde toplam 6 bine yakın konut üretilmesi planlanıyor.

BAŞAKŞEHIR: Vadi Evleri birinci etap projesinin devamı olarak sunulan ikinci etap hayata geçiriliyor. Toplam 400 konut üretiliyor.

KAYABAŞI: 600 konutun geliştirilmesi planlanıyor.

KÜÇÜKÇEKMECE: Küçükçekmece’de Bizim Mahalle projesinin dördüncü etabı sunulacak. 500 konut yer alacak.

KARTAL: Geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan arsa haricinde yeni bir proje daha satışa hazırlanıyor. Kartal projesi kapsamında bölgede toplam 2 bin konut geliştirilecek.

FİKİRTEPE’YE UYUMLU SİLUET

Hakan Gedikli, İstanbul Fikirtepe’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde devam eden çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: “Fikirtepe’de bir masterplan yaparak, dağınık olan donatı alanlarını topladık. Artık 170 bin metrekare tek parçada yeşil alan olacak. Tüm parselleri yeniden geliştirdik. Cephe aydınlatmasına kadar bir bütün olması için çalışıyoruz. Ayrıca bölgeye çok büyük hareket getirecek bir prestij caddesi yapılacak. İstanbul’daki en iyi caddelerden biri olacak. İhaleleri tamamlıyoruz. 3 tane ihale yaptık. Önümüzdeki ay 2 ihale daha yapacağız. Tahliyeler ekim ayında bitiyor. Artık Fikirtepe yılsonu itibarıyla bir şantiye ve inşaat alanına dönecek.”