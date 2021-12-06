Şirket, küçük ve orta ölçekli inşaat şirketlerine ‘beraber inşa edelim’ çağrısı yaptı. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, “69 yıllık tecrübemizi ve vatandaşın gözündeki güvenilirliğimizi proje üretmek isteyen geliştiricilerle paylaşmaya hazırız” dedi.

SATIŞ DESTEĞİ

Artan taleple birlikte yükselen satılık ve kira fiyatlarını konut üreterek baskı altına almayı amaçladıklarını söyleyen Gedikli, “Hedefimiz, orta ve küçük ölçekli yatırımcıyı harekete geçirerek üretimi, istihdamı artırmak, büyümeye, ekonomiye katkı sağlamak. Emlak Konut olarak bu süreçte geliştiricilere, satış, birlikte inşa etme gibi her türlü desteği vermeye hazırız” diye konuştu.

HEDEFİ AŞTI

Hakan Gedikli, şirketin 2021 yılı değerlendirmesini de yaptı. Bu yılı hedeflerinin çok üstünde kapatacaklarını kaydeden Gedikli, “2021 için 1.11 milyar lira kâr ve 11 milyar lira tutarında satış geliri hedefi koymuştuk. 3’üncü çeyrek (temmuz, ağustos, eylül) sonuçlarına göre geldiğimiz noktada şirketimiz 1 milyar lira kâr ve 9.3 milyar lira satış geliri elde etti” dedi.

KONTROL EDECEK

Gedikli, sistemin nasıl işleyeceğini şöyle anlattı: “Kendi projelerimizi yönettiğimiz anlayış ve prensiple, bizim kontrolümüzde ama birlikte yeni konutlar üretebiliriz. Yani, elinde dönüşüm yapmak için veya yeni proje geliştirmek için projesi, kat karşılığı sözleşmesi veya yapı ruhsatı olan üreticiler bize veya yine bu sektörde faaliyet gösteren iştirakimiz Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi’ne (EPP) başvurabilir.”

FİKİRTEPE'DE YIKIMLAR BİTTİ

İstanbul Fikirtepe’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın devralarak çalışmalarını hızlandırdığı kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım faaliyetlerinin tamamlandığını kaydeden Hakan Gedikli, “Ocak ayında inşaatına başlamadığımız hiçbir parsel kalmayacak. Öncelikle ihale ettiğimiz 5-6 parseli, çevre yollarını ve park alanlarını 2023 yılı başında, diğer parsellerle birlikte alanın tamamını da 2023’ün sonunda teslim etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

YENİ PROJELERE YOĞUN TALEP

Yeni yıl hedeflerini açıklayan Hakan Gedikli, 2022’de arsa portföyleri üzerinde proje çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini ve 20 bin bağımsız bölümü satışa sunacaklarını ifade etti. Satışları başlayan İstanbul Başakşehir’deki Vadi Evleri 2’nci Etap ve Küçükçekmece’deki Bizim Mahalle 4’üncü Etap projelerinin yoğun talep gördüğünü belirten Gedikli, bu nedenle yeni etapların çalışmalarına başladıklarını kaydetti. Gedikli, Çekmeköy ve Avcılar projelerini de önümüzdeki günlerde satışa sunacaklarını açıkladı.