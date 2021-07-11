Ev, arsa, arazi, işyeri gibi milyonlarca gayrimenkul sahibinin ödediği Emlak Vergisi’nde önümüzdeki 4 yılın değerlerini belirleyecek döneme girildi. Emlak Vergisi değeri, 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. Takdir komisyonlarının belirlediği rayiç bedele her yıl yeniden değerleme oranının yarısı eklenerek, ödenecek vergi hesaplanıyor. Takdir komisyonları, arsa ve arazilerde değişmekle birlikte 6 veya 7 üyeden oluşuyor.

2017’DE SINIR GETİRİLDİ

Emlak Vergisi’nde en tartışmalı dönem, takdir komisyonlarının toplandığı yıllarda oluyor. En son 2017’de toplanan komisyonlar, 2018-2021 yılları için arsa birim değerlerini (rayiç bedel) belirlemişti. 2017’de komisyonlardan çıkan zamlar çok tartışılmış ve çok sayıda itiraz yapılmıştı. Bunun üzerine Emlak Vergisi Kanunu’na geçici bir madde eklenerek, emlak vergi değerlerindeki artış yüzde 50 ile sınırlandırılmıştı.

KARARLAR GÖNDERİLDİ

Bu yıl ise 2022-2025 değerlerini belirleyecek komisyonlar toplandı, çoğu 30 Haziran itibarıyla kararlarını açıkladı. Kararlar, ticaret odalarına, ziraat odalarına, mahalle, köy muhtarlıklarına ve belediyelere gönderildi. Yeni kararlarda pandemiye rağmen fahiş artışların olduğu, bazı yerlerde artışın yüzde 100’ü geçtiği görülüyor. Bu yıl 2017’deki gibi bir sınırın getirilip getirilmeyeceği henüz belli değil. Bu nedenle yüksek artışlara itiraz hakkını kullanmakta fayda var.

NASIL BİR YOL İZLENECEK?

Komisyonlarca belirlenen yeni değerler 30 gün boyunca belediyelerde ve muhtarlıklarda asılı olacak. Yeni rayiçleri yüksek bulan mükellefler, tebliğ tarihinden (30 Haziran 2021) itibaren 30 gün içinde (30 Temmuz 2021’e kadar) ilgili vergi mahkemesinde dava açabilir. Takdir komisyonu kararlarına karşı 30 gün içinde dava açılmazsa, belirlenen değerler kesinlik kazanıyor. Açılacak davalarda muhatap, karara iştirak eden belediye oluyor. Yalnızca bir mükellefin dava açması bile yeterli.

DAVA SONUCUNA GÖRE

Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi’ne göre, kararların dava konusu olması durumunda şu yollar izleniyor:

Takdir komisyonu kararlarına karşı vergi mahkemelerinde dava açılmakla birlikte esasa ilişkin karar verilmedikçe takdir komisyonu kararlarının uygulanmasına devam ediliyor.

Mahkeme, takdir komisyonu kararının iptali yolunda karar verirse, takdir komisyonlarının derhal toplanarak yeni değerlere karar vermesi gerekiyor.

Vergi mahkemesince verilen kararlar, takdir komisyonunca belirlenen değerlerin belli bir oranda artırılması, azaltılması veya yeni bir değer belirlenmesi şeklinde olursa, takdir komisyonlarınca yeni bir takdir yapılmayacak, vergi mahkemesi kararları esas alınarak vergi hesaplanacak.

Yargı kararları üzerine takdir komisyonlarınca yeniden verilen kararlar ile daha önce verilen kararlardan kesinleşenler, belediye ve muhtarlıklarda ilan edilmek suretiyle 2022 Mayıs ayı sonuna kadar mükelleflere duyurulacak.

MUHTARLAR ŞERH KOYDU

Takdir komisyonlarının toplantılarında belediye başkan veya vekili, ilgili belediyeden yetkili bir memur, vergi dairesi başkanının görevlendireceği iki memur, tapudan bir memur, ticaret odasından bir üye, organize sanayi bölgesini temsilen bir üye ve mahalle muhtarı bulunuyor. Komisyonlardan çıkan birçok kararda mahalle muhtarlarının şerhi dikkat çekti. Muhtarlar, artışları fahiş bulduklarını belirterek kararlara şerh koyup imza attı.