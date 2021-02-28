Ev, arsa, arazi, işyeri... Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren Emlak Vergisi’nin 2021 yılına ait ilk taksit ödemeleri başlıyor. 1 Mart’ta başlayacak birinci taksit dönemi 31 Mayıs’a kadar sürecek. Gayrimenkulünü elden çıkarmayanlar ile geçen yıl gayrimenkul alanlar bu yıl vergi ödeyecek. İşte Emlak Vergisi’nin detayları...

RAYİÇ DEĞER ÜZERİNDEN

Emlak Vergisi değeri, 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. Son olarak 2017’de toplanan komisyonlar, 2018-2021 yılları için değer belirledi. Belirlenen rakama her yıl yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor. Yeniden değerleme oranı bu yıl için yüzde 9.11 oldu. Buna göre, 2021 yılına ait vergi değerleri yüzde 4.55 artış eklenerek bulunacak.

YENİDEN DEĞERLEME

Örneğin, geçen yıl evinizin rayiç değeri 220 bin lira olduysa, bunun üzerine yüzde 4.55 eklenerek, 2021 yılına ait değer bulunacak. Meskenin 2021 yılı Emlak Vergisi değeri 230 bin lira olacak. Bu rayiç değerin üzerine gayrimenkulün türü ve yerine göre belirlenen oranlar ekleniyor. Konutların vergi oranı büyükşehirlerde binde 2, diğer illerde binde 1 olarak hesaplanıyor.

BÜYÜKŞEHİRDEKİ KONUT İÇİN ÖRNEK

ŞEHRE VE GAYRİMENKULE GÖRE FARKLI ORANLAR

Emlak Vergisi değeri üzerinden, yaşadığınız yere ve sahip olduğunuz gayrimenkulün türüne göre belirlenen oranı hesaplayarak ödeyeceğiniz bedeli bulabilirsiniz. Örneğin büyükşehir olan İstanbul’da bir ev sahibi rayiç değerin binde 2’sini hesaplarken, Kastamonu’da bir ev sahibi binde 1 üzerinden hesap yapacak. Büyükşehirde arsası olan binde 6, diğer illerde binde 3 üzerinden hesap yapacak. İşte oranlar:

YENİ BİNA VE MAHALLE OLAN KÖYE İSTİSNA

Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen ve tüzel kişiliği kaldırılan köylerde Emlak Vergisi tahsili 2022 sonuna kadar ertelenmişti. Yani, bu köylerde yaşayanlar da Emlak Vergisi’nden muaf. Öte yandan satışı yapılan Hazine’ye ait taşınmazlar ile yeni inşa edilen binalar 5 yıl süre ile Emlak Vergisi’ne tabi tutulamıyor.

KOMİSYONLAR TOPLANACAK!

Emlak Vergisi’nde en tartışmalı dönem, takdir komisyonlarının toplandığı yıllarda oluyor. Komisyonlar en son 2017’de 2018 yılı ve takip eden 4 yılı belirlemek için toplanmıştı. Bu yıl da haziran ayına kadar komisyonların toplanarak 2022 ve takip eden yılların değerlerini belirlemesi bekleniyor. 2017’de komisyonlardan çıkan yüksek zamlar çok tartışılmış ve itiraz edilmişti.

GEÇEN YIL ALAN BU YIL ÖDEYECEK