Ev sahiplerinin 30 Kasım’a kadar Emlak Vergisi’nin ikinci taksidini ödemesi gerekiyor. Ancak yasaya göre, ev hanımları, hiç geliri olmayanlar, emekli maaşıyla geçinenler, engelliler, işsizler, gazi ve şehitlerin dul ve yetimleri vergi ödemiyor. Tabi bunun da bazı şartları var.

Tek konut şartı

Emlak Vergisi’nden muaf olabilmek için brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek bir konutunuzun olması gerekiyor. Vergi muafiyetten faydalanmak için mutlaka belediyeye başvurup ‘vergi muafiyeti formu doldurup’ başvuru yapmak şart. Eğer ödediyseniz 5 yıla dönük geri de alabilirsiniz.

Kiracı olabilirler

Sıfır oranlı Emlak Vergisi için evde bizzat oturmak gerekmiyor. Emekli maaşı dışında başka bir geliri olmayanın sahip olduğu meskeni kiraya verip kendisi de kirada oturması durumunda hiç vergi ödemiyor. Ama emekli veya işsizler, kendine ait tek evini kiraya verip eşine, oğluna ya da kızına ait evde oturuyorsa muafiyetten yararlanamaz.

34 bin lira sınırı

Vergiden muaf olan kişilerin bankada, birikimi ya da ikramiyesi nedeniyle faiz geliri varsa vergi ödüyor. Bu kişiler, 2018’de 34 bin lirayı aşan mevduat faizi, repo, döviz hesabı faizi, fon payı geliri gibi geliri varsa 2019’da sıfır oranlı Emlak Vergisi’nden yararlanamıyor. Evi dışında gayrimenkulü örneğin; arsası olan da vergi ödüyor.

Yeni binada 5 yıl indirim

Yeni bina veya apartman dairelerinin vergi değerinin dörtte biri (yüzde 25’i), inşalarının sona erdiği yılı takip eden yıldan itibaren, 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılıyor. Örneğin 200 liraya ödenecekse bu 150 liraya düşüyor.

Yeni emekli olan ödüyor

2019’da emekli olanlar, bu yılın Emlak Vergisi’ni ödeyecek. Gerekli koşulları taşıyıp da belediyelere bildirimde bulunanlar emekli olduğu tarihi izleyen yıldan (2020) itibaren sahip olduğu tek konut nedeniyle vergi ödemeyecek. 2018’de emekli olanlar ise bu yıldan itibaren vergi ödemeyecek.

5 yıllık iade hakkı

Muaf olduğu halde yanlışlıkla ya da bilmeden Emlak Vergisi ödeyenler, yersiz ödemenin iadesi için belediyelere itiraz ederek geriye dönük 5 yıllık Emlak Vergisi'ni isteyebilir. Bunun için belediyenin emlak birimine, ‘Vergi Usul Kanunu Madde 120/2’yi dayanak göstererek ‘düzeltme dilekçesi’ verilmesi yeterli oluyor.

MELTEM KARA SÖYLEYENOĞLU