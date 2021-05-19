Emlak Vergisi’ni unutmayın! Son 13 gün, cezası var

Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren Emlak Vergisi’nin 2021 yılına ait ilk taksit ödemeleri mart ayında başladı. İlk taksidin son ödeme tarihi 31 Mayıs. Yani son 13 gün kaldı. Mevcut gayrimenkulünü elden çıkarmayanlar ile geçen yıl gayrimenkul alanların bu yıl Emlak Vergisi’ni ödemesi gerekiyor. Gecikme durumunda yüzde 1.6 oranında ceza uygulanıyor. Verginin ikinci taksit ödemeleri ise kasımda yapılacak. İsteyen iki taksidi aynı anda ödeyebiliyor.

İNTERNETTEN ÖDEME

Emlak Vergisi borcu, belediyeden veya e-Devlet aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi’nden öğrenilebilir. Ödemeler gayrimenkulun bağlı bulunduğu belediyeye direkt olarak yapılabilir. İçinde bulunduğumuz koronavirüs salgını nedeniyle ödeme yapmak için vezneye gitmek istemeyenler e-Devlet’in arama kısmına belediyelerinin adını yazarak çıkan sayfadan ödeme işlemini yapabilir.

NASIL HESAPLANIR?

Emlak Vergisi değeri, 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. Son olarak 2017’de toplanan komisyonlar, 2018-2021 yılları için değer belirledi. Belirlenen rakama her yıl yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor. Yeniden değerleme oranı bu yıl için yüzde 9.11 oldu. Buna göre, 2021 yılına ait vergi değerleri yüzde 4.55 artış eklenerek bulunacak. Bu rayiç değerin üzerine gayrimenkulün türe ve yerine göre belirlenen oranlar ekleniyor. Örneğin konutların vergi oranı büyükşehirlerde binde 2, diğer illerde binde 1, işyerlerinin vergi oranı büyükşehirlerde binde 4, diğer illerde binde 2 olarak hesaplanıyor.

BÜYÜKŞEHİRDE BULUNAN KONUT İÇİN ÖRNEK

Evin 2020 yılına ait emlak vergi değeri: 220.000 TL

2018 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı: (yüzde 9.11/2): yüzde 4.55

Meskenin 2021 yılı emlak vergi değeri: 230.021 TL

Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri: 230.000 TL

Bu değerin binde 2’si: 460 TL

BU YIL ALAN SENEYE ÖDER

Bu yıl gayrimenkulünü satanlar, bu yıla (2021) ait verginin tamamını ödeyecek. Bu yıl ev alanların yükümlülüğü ise 2022’de başlayacak. Bu yıl ev satın aldıysanız, tapunuzu aldıktan sonra yapmanız gereken ilk şey, Emlak Vergisi için evin bulunduğu ilçenin belediyesine bildirimde bulunmak. Emlak Vergisi bildirimi yapmak için tapunuzun ve kimliğinizin yanınızda olması gerekiyor. Satın alma işleminin gerçekleştiği yılın sonuna kadar bildirim yapmalısınız.

KİMLER MUAF?

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene veya tek meskende hisseye sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil), bu meskene ait vergi oranı sıfırdır.

Yani, Emlak Vergisi’nden ev hanımları, hiç geliri olmayanlar, emekli maaşıyla geçinenler, engelliler, gaziler ve şehitlerin dul ve yetimleri muaf. Vergi muafiyetinden faydalanmak için mutlaka belediyeye başvurup form doldurmak gerekiyor. Eğer bilmeden ödeme yapıldıysa 5 yıllık geriye dönük iade alınabiliyor. Bunun için belediyenin emlak birimine, ‘Vergi Usul Kanunu Madde 120/2’yi dayanak göstererek ‘düzeltme dilekçesi’ verilmesi yeterli.



