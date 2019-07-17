Türkiye Emlak Katılım Bankası (EmlakBank) Genel Müdürü Deniz Aksu, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"TEK BİR ŞUBE İLE 4.6 MİLYAR LİRALIK AKTİF BÜYÜKLÜĞE ULAŞTIK"

İlk yarı itibarıyla 4,6 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştıklarını ve bunu sadece tek şube ile yaptıklarını söyleyen Aksu, şunları kaydetti:

"Piyasaya yaklaşık 1,7 milyar TL fon sağladık ve yıl sonu hedeflerine daha şimdiden oldukça yaklaştık. Yıl sonunda 1 milyar TL’lik sermaye piyasası ürünü ihraç etmeyi planlıyoruz. 8 milyar TL’lik bir aktif büyüklük hedefimiz var."

"YIL SONUNDA EN AZ 15 ŞUBEYE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

Yıl sonunda en az 15 şubeye ulaşmayı, personel sayılarının 500 civarında olmasını hedeflediklerini belirten Aksu, "Biz Türkiye’nin Bankası olmak istiyoruz. Bu yüzden ilk yıl için belirlediğimiz 15 şubeyi, ülkemizin 7 bölgesini kapsayacak şekilde planladık." dedi.

EmlakBank Genel Müdürü Aksu, "Türk Bankacılık Sektörü güçlü finansal rasyoları ile ekonominin güçlü ve lokomotif sektörü olmayı sürdüreceğine dair inancı pekiştiriyor." ifadesini kullandı.

Deniz Aksu, ekonominin çarklarının daha rahat dönmesi için faiz oranlarının geri gelmesine, finansman maliyetlerinin düşürülmesine tüm ekonomik aktörlerin katkı vermesi, destek olması gerektiğine değindi.

"BİREYSEL KREDİ FAİZİNDE TEK HANELİ RAKAMLARA İNMEMİZ OLASI"

EmlakBank Genel Müdürü Aksu, "Bireysel kredi ve mevduat faizlerinde çift haneli rakamlardan tek haneli rakamlara inmemiz olası." diye konuştu.

"AVRUPA'DA DA ŞUBE AÇMAYI PLANLIYORUZ"

Aksu, ilerleyen süreçte yurt dışında özellikle de Avrupa’da şube açma planlarının olduğunu sözlerine ekledi.

EmlakBank Genel Müdürü Aksu, "Yurt dışından ucuz maliyetli ve uzun vadeli tematik fonlar bulup üreticilerin yatırımlarını finanse etmek istiyoruz." dedi.