Emlakçıyı öldürmek için 5 tetikçi birbirini kiraladı

Çin'de Tan Youhui adlı emlakçı, rakibi olan Wei adındaki başka bir emlakçıyı öldürmesi için tetikçi kiraladı. Kiralanan tetikçi Youhui'nin verdiği paranın yarısıyla başka bir tetikçi kiralarken, kiralanan ikinci tetikçi de üçüncü bir kişi tuttu. Devam eden döngüde en son kiralanan beşinci tetikçi fiyattan memnun olmadığı için öldürülmesi istenen iş insanı Wei'ye giderek 'sahte bir ölüm' planladı. Wei'nin durumu polise giderek anlatması üzerine Youhui ve 5 tetikçi hapis cezasına çarptırıldı.

Rakibini öldürmek için tetikçiye 1 milyon 623 lira verdi

Olay, Çin'in Guangxi Zhuang bölgesindeki Nanning şehrinde 2013 yılında meydana geldi. Youhui adındaki emlak işleriyle uğraşan iş insanı, sektörde Wei olarak bilinen rakibini öldürmesi için 2 milyon Yuan (yaklaşık 1 milyon 623 bin Türk Lirası) para vererek Xi Guangan adlı bir tetikçiyi kiraladı.

Olaya birbirinden habersiz 5 tetikçi katıldı

Tetikçi aldığı paranın yarısına Mo Tianxiang adlı başka bir tetikçi, Tianxiang ise ismi belirtilmeyen başka bir tetikçiyi, ismi açıklanmayan tetikçi ise daha sonra Yang Kangsheng adında başka bir tetikçiyi, Kangsheng ise Yang Guangsheng adlı başka bir tetikçiyi kiraladı.

Son tetikçi verilen parayı beğenmedi

Toplamda 5 tetikçinin karıştığı sıra dışı olayda, kiralanan beşinci tetikçi olan ve aldığı paradan memnun olmayan Guangsheng, öldürülmesi istenen Wei adlı iş insanına giderek durumu anlattı ve 'sahte' bir ölüm planladı. Ardından, Wei polise haber verdi.

Kurbanla birlikte sahte ölüm planladılar

Çin medyası, 5’inci tetikçiyi kiralayan tetikçi Kangsheng’in, Guangsheng’e 100 bin Yuan (yaklaşık 81 bin Türk Lirası) teklif ettiğini, aldığı parayı beğenmeyen Guangsheng’in ise öldürülmesi istenen Wei’ye giderek, onunla birlikte ‘sahte bir ölüm’ planı yaptıklarını duyurdu.

10 gün boyunca ortadan kayboldu

Wei'nin 'sahte ölümü' planlayan Guagnsheng, plana uygun şekilde Wei'nin fotoğraflarını çekerek, kendisiyle iletişime geçen tetikçi aracılığıyla Youhui’ye gönderdi. Beşinci tetikçi, fotoğrafları çektiği telefonu Wei ile bıraktı ve Wei de 10 gün boyunca ortadan kayboldu.

Wei daha sonra fotoğrafların bulunduğu telefonla birlikte polis merkezine giderek durumu polise anlattı.

Hapis cezası verildi

Yaklaşık bir hafta önce ​mahkemede hakim karşısına çıkarılan tetikçiler ve Tan Youhui’ye hapis cezası verildi. Nanning Halk Mahkemesi’nde görülen davanın sonucunda, Youhui’ye 5, ilk tetikçi Guangan’a 4, ikinci tetikçi Tianxiang’a 3, ismi açıklanmayan üçüncü tetikçiye ve dördüncü tetikçi Kangsheng’e 3’er yıl ve son olarak beşinci tetikçi Yang Guangsheng’e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

DHA



