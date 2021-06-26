Emma Stone Kimdir?

Emma Stone Emily Jean isminde akademik ödül almış Amerikalı bir oyuncudur. Ünlü oyuncu 6 Kasım 1988 yılında doğmuştur. Oyuncu ilk olarak 2010 senesinde bir film ile tanınmaya başlanmıştır. Bu filmin ismi de Adı Çıkmış olarak bilinmektedir.

2014 senesinde de Birdman filminde oyunculuk yapmıştır. Bu film sayesinde uluslararası başarı göstermiştir. 2016 senesine geldiğimizde oyuncunun Aşıklar Şehri filminde rol aldığı görülmektedir. Bu film nedeniyle de izleyici kitlesinden çok olumlu yorumlar almayı başarmıştır.

6 Kasım 1988 doğumlu olan oyuncu şu anda 32 yaşındadır. Amerika ülkesinin Arizona şehrinde doğmuştur. 2020 yılında Dava Mc Cary ile evlenmiştir. Oyuncunun boyu 1.68 cm olarak bilinmektedir.

Oyuncunun aldığı ödüller arasında en iyi kadın oyuncu Oscar ödülü yer almaktadır. Oyuncu televizyon şovlarıyla da ön plana çıkmıştır.

Emma Stone Filmleri Ve TV Şovları

Emma Stone isimli oyuncunun en bilindik filmleri arasında 2020 senesinde Crood'lar 2: Yeni Bir Çağ filmi gelmektedir.

Yeni bir çağ eserinde ki oyuncunun rolü ise Eep olarak görülmektedir. Bu film bir çizgi film tadında yetişkinlerin de izleyebileceği animasyon içeriklidir. Oyuncunun oynadığı Eep rolü renkli, basit ve yeni bir çağ incelemesi konulu filmde dikkatleri üzerine çekmiştir.

Oyuncunun oynadığı bir diğer en bilindik film ise 2021 senesinde beyaz perdede yayına giren Poor Things filmidir. Bu filmdeki oyuncunun rol aldığı karakter ismi de Bella Baxter olarak görülmektedir. Film trajik bir konuyu ele almaktadır. Burada Bella Baxter tacizci kocasından kurtulmak için intihar etmektedir. Bir doktor ise onun boğulmuş bedenini bulmaktadır. Doktor Bella Baxter karakterini hayata döndürmek için beynini doğmamış bir çocuğun beyni ile yer değiştirir. Bu şekilde Bella Baxter karakteri hayata geri döner. Oldukça heyecanlı, sürükleyici ve bilim içerikli filmde oyuncu Emma Stone Bella Baxter karakterine hayat vermiştir.

Oyuncunun oynadığı ve dikkat çeken diğer filmlerden biri de yine 2021 senesinde karşımıza çıkan Cruella isimli filmdir. Bu filmde oyuncu Cruella de Vil karakterine hayat vermiştir. Film suç ve komedi konulu bir içeriği kapsamaktadır. 101 Dalmaçyalılar pek çok kez beyaz perdeye ve televizyona uyarlanmıştır. Cruella filmi bu filmin yeni versiyonunu oluşturmaktadır. Ünlü oyuncu Emma Stone canlandırdığı Cruella karakteri dalmaçya cinsinden olan köpeklerin başına iş açmaktadır. Böylece karakter dikkatleri üzerine çekmektedir.

Emma Stone isimli oyuncunun bu filmler haricinde de dikkatleri üzerine çeken pek çok filmi bulunmaktadır. Aşıklar Şehri, Zombieland, Adı Çıkmış, Çılgın Aptal Aşk, İnanılmaz Örümcek Adam Serisi, Duyguların Rengi bu filmlerin başında gelmektedir.

Oyuncunun televizyon şovları arasında 2010 senesinde başlayıp 2015 senesine kadar devam eden proje ve sunuculuğunu üstlendiği Saturday Night Live televizyon şovu gelmektedir. Bu program haftalık olarak 90 dakika sürmektedir. Bu şov Türkiye ülkesinde de bir süre yayınlanmıştır. Program aynı zamanda pek çok oyuncunun konuk olduğu skeçleri içermektedir.

2021 en çok sevilen ve İzlenen Emma Stone dizileri

Emma Stone isimli oyuncu en son olarak dizi alanında 2018 yılındaki dizi projesi olan başrol aldığı komedi dizisi The Curse isimli dizide görmekteyiz. Bu dizi mini dizi olarak geçmektedir.

Dizinin konusu ise bir programa katılan çiftin çocuk sahibi olmayı planlaması ve ilişkilerindeki sorunlar gözler önüne serilmiştir.

Emma Stone isimli oyuncunun bir diğer mini dizi projesi ise başrollerini Jonah Hill ile paylaştığı Maniac isimli dizidir. Bu dizide de birbirini tanımayan iki yabancı kişinin mantıklarına ters olan akıl almaz içerikli ilaç deneyine sıkışıp kalmaları anlatılmaktadır.

Ünlü oyuncu Emma Stone isimli oyuncunun yeni dizi projelerine de imza atacağı konuşulmakta ve beklenmektedir.

Emma Stone aldığı ödüller

Ünlü oyuncu 2017 yılında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştır. Altın Küre Müzikal veya Komedi Dalında da en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülmüştür.

Beyaz Perde Sanatçıları Derneği En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu Dalında Volpi Kupası, En İyi Komedi Performansı Dalında, Dram Filmi Kadın Oyuncu ve Çocukların Seçimi Favori Kadın Oyuncu gibi pek çok ödüle layık görülmüş ve birçok ödüle sahip olmuştur.