2017’nin en merak edilen yapımlarından biri olarak görülen ve 7’den 70’e herkesin beklediği Çirkin ve Güzel filminden fotoğraflar gelmeye devam ediyor.Daha önce İngiliz oyuncu Emma Watson’un canlandırdığı Belle karakterinin giydiği O meşhur kabarık, sarı saten elbisenin fotoğraflarını görmüştük.Eğer kabarık, upuzun, saten sarı elbise, kalp atışlarınızın hızlanmasına neden olduysa bir de şimdi Belle’in gelinliğini görün. İpek şifon üzerindeki gül detayları, Watson'ın kıvrımlarını belli eden korsesi ve tabii ki saflığın temsilcisi beyazın tonu...Sizi bilmiyoruz ama Emma Watson'u Belle karakterinde böyle güzel bir gelinlikle dans edeceği sahneyi büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz.