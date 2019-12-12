Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Emmanuel Emenike, Instagram hesabından paylaştığı bir hikayeyle Türkiye'ye döneceğini ilan etti. Türkiye'den 'evim' olarak bahseden Nijeryalı futbolcu, "Bu harika ülkeyi çok özledim. Çok yakında evime dönüyorum" mesajını paylaştı.

Emenike, Eylül 2019'da Westerlo'ya transfer olmadan önce en son 2017 yılının Ekim ayında Olympiakos formasıyla sahaya çıkmıştı. Bakalım 2 yıla yakın süre kulüpsüz kaldıkran sonra Westerlo'ya giden ve oradan da gönderilen Emenike, bundan sonra futbola dönebilecek mi?







