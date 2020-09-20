Emmy Ödülleri’nin sunucuları için kostüm tasarımcısı Katja Cahill ve yapımcı Guy Carrington, özel koruyucu kıyafet hazırladı. Tören sırasında herhangi bir tehlike olmamasına rağmen corona virüs salgınını vurgulamak için sunucular özel tasarım koruyucu kıyafet giyecek. Sunucular tören sırasında kazananlardan bazılarını evlerinde canlı olarak ziyaret edecek.







