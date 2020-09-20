Magazin Emmy Ödülleri töreninde sunucular smokin tasarımlı koruyucu kıyafet giyecek

Emmy Ödülleri töreninde sunucular smokin tasarımlı koruyucu kıyafet giyecek

Magazin

Emmy Ödülleri töreninde sunucular smokin tasarımlı koruyucu kıyafet giyecek

ABD’nin Los Angeles kentinde bu akşam 72’nci Primetime Emmy Ödülleri töreni yapılacak. Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle sunucular smokin tasarımlı koruyucu kıyafet giyerken adaylar ise törene evlerinden canlı bağlantıyla katılacak.

20 Eylül 2020, Pazar 14:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Emmy Ödülleri’nin sunucuları için kostüm tasarımcısı Katja Cahill ve yapımcı Guy Carrington, özel koruyucu kıyafet hazırladı. Tören sırasında herhangi bir tehlike olmamasına rağmen corona virüs salgınını vurgulamak için sunucular özel tasarım koruyucu kıyafet giyecek. Sunucular tören sırasında kazananlardan bazılarını evlerinde canlı olarak ziyaret edecek.


İlgili Haberler
Emmy Ödülleri'ne 'Watchmen' damgası


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Elif Demirtaş Bilir
Bizi soracak olursan Neslican, bıraktığın yerdeyiz
Elif Demirtaş Bilir
Filiz Özkol
20 Eylül 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Yasemin Candemir
“SMA hastasından para isteyen influencerların peşindeyiz!”
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bensu Soral: Hazal Kaya'ya yüzde 100 katılıyorum