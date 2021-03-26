Magazin Emmy ödüllü oyuncu Jessica Walter, yaşamını yitirdi

Emmy ödüllü oyuncu Jessica Walter, yaşamını yitirdi

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Emmy ödüllü oyuncu Jessica Walter, yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Jessica Walter, 80 yaşında evinde yaşamını yitirdi. Annesinin ölüm haberini duyuran Brooke Bowman, oyuncunun New York'taki evinde uykusunda yaşamını yitirdiğini söyledi.

26 Mart 2021, Cuma 13:01 Son Güncelleme:
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Jessica Walter'ın kızı Brooke Bowman, annesinin ölümünü doğrularken yaptığı açıklamada "Hüzün dolu kalbimle değerli annem Jessica'nın hayatını kaybettiğini doğruluyorum. 60 yılı aşkın kariyerinde, ekran önü ve arkasında hikayeler anlatmak onun en büyük zevkiydi. Onun mirası geride bıraktığı işlerde yaşayacak. Pek çok insan onu neşe dolu biri olarak hatırlayacak" ifadelerini kullandı.

160'TAN FAZLA YAPIMDA ROL ALDI

1975'te Amy Prentiss dizisindeki rolüyle Emmy ödülü kazanan Walter, kariyeri boyunca 160'ı aşkın yapımda rol aldı. Sinemada da pek çok filmde oynayan Walter, Clint Eastwood'un 1971 yapımı Play Misty For Me filmiyle büyük çıkış yakalamıştı.

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