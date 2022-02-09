Türkiye Emniyet açıkladı: Canlı bomba saldırısı önlendi!

Emniyet açıkladı: Canlı bomba saldırısı önlendi!

Türkiye

Emniyet açıkladı: Canlı bomba saldırısı önlendi!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, 'PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1 erkek, 3 kadın, 13 kg ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandı. Suriye Görev Gücü Afrin İstihbarat Görevlilerinin yaptığı çalışma neticesinde; Münbiç’ten Afrin’e gelen PKK/PYD-YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren (3) Kadın ve (1) Erkek örgüt mensubu; saldırıda kullanacakları patlamaya hazır, 13 kg ağırlığında C4 patlayıcı ve telefon düzenekli 4 adet canlı bomba yeleği ile birlikte yakalanmıştır' denildi.

09 Şubat 2022, Çarşamba 17:13 Son Güncelleme:
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EGM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1 erkek, 3 kadın, 13 kg ağırlığındaki C4 patlayıcı ile yakalandı.


Suriye Görev Gücü Afrin İstihbarat Görevlilerinin yaptığı çalışma neticesinde;

Münbiç’ten Afrin’e gelen PKK/PYD-YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren (3) Kadın ve (1) Erkek örgüt mensubu;

Saldırıda kullanacakları patlamaya hazır, 13 kg ağırlığında C4 patlayıcı ve telefon düzenekli 4 adet Canlı Bomba yeleği ile birlikte yakalanmıştır.

Ayrıca; Afrin Özel Harekat yerleşkesinin keşif-istihbarat amaçlı fotoğrafını çeken bir şahıs gözaltına alınmıştır.

Şahıs ifadesinde fotoğrafları para karşılığında terör örgütüne göndermek üzere çektiğini itiraf etmiştir.

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