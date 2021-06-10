Türkiye Emniyet binasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Emniyet binasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Türkiye

Emniyet binasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’de inşaat halindeki yeni emniyet müdürlüğü binasının çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, helikopter yardımıyla kontrol altına alındı.

10 Haziran 2021, Perşembe 19:08 Son Güncelleme:
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Kent merkezinde Tuğsavul Caddesi’nde yapımı süren yeni emniyet müdürlüğü binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında çatı kaplamasının söndürülmesinde güçlük çekilince durum Orman Bölge Müdürlüğüne bildirildi. Bunun üzerine Dardanos mevkisinde bulunan yangın söndürme helikopteri Atikhisar Barajı’ndan su ikmali yapıp yangına havadan su bıraktı.

3 SAAT SÜRDÜ

Söndürme çalışmaları sırasında çatıdan çıkan duman kentin büyük bölümünü kapladı. Olay yerine gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, yetkililerden bilgi aldı. Yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

AA

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